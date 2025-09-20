Dünya’nın etrafında 60 yıldır fark edilmeyen gizemli cisim

Research Notes of the American Astronomical Society dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, 2025 PN7 adı verilen küçük bir gök cismi, Güneş’in etrafında dönerken aynı zamanda uzun süreliğine Dünya’ya yakın bir yörünge izliyor.

Yaklaşık 19–30 metre çapında olduğu tahmin edilen asteroid, şimdiye dek bilinen en küçük "yarı-ay" unvanını taşıyor.

"GÜNEŞ SİSTEMİ BİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR"

Araştırmayı yürüten gökbilimci Carlos de la Fuente Marcos, “Güneş Sistemi bizi hala şaşırtmaya devam ediyor. 2025 PN7, quasi-uyduların boyutunda bir alt sınır olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Asteroid, Dünya’ya en fazla 300 bin kilometre (Ay’ın yörüngesinin yarısından biraz fazla) yaklaşabiliyor. Bu mesafe ve küçük boyutu nedeniyle 60 yıldır fark edilmeden gökyüzünde dolaşan 2025 PN7, yalnızca gezegenimize çok yaklaştığı anlarda teleskoplarla görülebiliyor.

Araştırmacılar, cismin büyük olasılıkla Asteroit Kuşağı’ndan kopup Dünya yakınlarına sürüklendiğini düşünüyor. 2025 PN7, Dünya benzeri yörüngeleriyle bilinen Arjuna asteroit ailesine ait.

60 YIL DAHA DÜNYA ÇEVRESİNDE KALACAK

Bilim insanlarına göre, bu küçük gök cismi yaklaşık 60 yıl daha Dünya çevresinde kalacak, ardından Güneş etrafında çok daha geniş bir “at nalı” yörüngeye kayacak. Ancak uzmanlar, bu süre içinde cismin yakından incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

“Bu tür asteroitler, insansız görevlerle keşif teknolojilerini test etmek için eşsiz fırsatlar sunuyor” diyen Marcos, küçük uyduların gelecek araştırmalar açısından büyük önem taşıyabileceği görüşünde.