Dünyanın ilk robot olimpiyatları Çin'de resmen başladı

Çin, robotik teknolojisindeki iddiasını ortaya koyan fütüristik bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Ülkede, insansı robotlar için üç gün sürecek olan ve türünün ilk örneği olan "Dünya İnsansı Robot Oyunları" resmen başladı.

FUTBOL, ATLETİZM VE MASA TENİSİ YARIŞMALARI

Bu "robot olimpiyatlarında", 16 ülkeden 280 takımın geliştirdiği robotlar futbol, atletizm ve masa tenisi gibi spor dallarında yarışacak.

Ayrıca, ilaç ayırma ve malzeme taşıma gibi gerçek dünya görevlerini de üstlenerek yeteneklerini sergileyecekler.

ARKASINDA DEVLET DESTEĞİ VAR

Bu etkinlik, Çin'in yaşlanan nüfusu ve yavaşlayan ekonomisine bir çözüm olarak gördüğü robotik ve yapay zekaya yaptığı yatırımın bir göstergesi.

Sektör, yalnızca geçen yıl 20 milyar doların üzerinde devlet desteği alırken Pekin'in, bu alandaki girişimleri desteklemek için 137 milyar dolarlık bir fon kurmayı planladığı da biliniyor.