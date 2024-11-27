AA & Ensonhaber

Eylül ayından beri Dünya'nın yörüngesinde dönen "2024 PT5" adlı göktaşı, o zamandan bu yana "yeni uydumuz" olarak adlandırılmıştı.

Mini uydu, Güneş'in çekim gücüne yenik düşerek yörüngeden çıktı. Otobüs büyüklüğündeki bu asteroit, Ocak 2025'te Dünya'ya son bir kez yaklaştıktan sonra 2055 yılına kadar görülmeyecek.

2024 PT5, Dünya'ya yaklaşık 3,2 milyon kilometre mesafede yörüngeye girmişti. Bu mesafe, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının yaklaşık 9 katı.

Mini uydu, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük ancak güçlü teleskoplarla gözlemlenebiliyordu. Bilim insanları, 2024 PT5'in yüzyıllar önce bir gök taşının Ay'a çarpması sonucu kopan bir parça olduğunu düşünüyor.

NASA TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR

NASA, 2024 PT5'i Derin Uzay Ağı (DSN) üzerinden takip ediyor. Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali olmadığı için herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi araştırmacısı Josh Handal, 2024 PT5'in hareketlerinin doğal bir gök cismi olduğunu gösterdiğini söyledi.

Handal, "2024 PT5 asteroitinin hareketiyle gezegenimizinki arasındaki benzerlik göz önüne alındığında, NASA'nın Dünya'ya yakın nesneleri araştırdığı merkezdeki bilim insanları, nesnenin uzun zaman önce bir asteroit çarpması sonucu Ay yüzeyinden kopan büyük bir kaya parçası olabileceğinden şüpheleniyor." dedi.

OCAK 2025'TE SON KEZ YAKLAŞACAK

2024 PT5, Güneş'in çekim etkisiyle yörüngesinden çıktıktan sonra Ocak 2025'te Dünya'ya son bir kez yaklaşacak.

NASA, bu sırada California'daki Mojave Çölü'nde bulunan Goldstone Güneş Sistemi Radarı'nı kullanarak gök cismini inceleyecek.

Madrid'deki Complutense Üniversitesinden astrofizikçi Raul de la Fuente Marcos, 2024 PT5'in hızının Güneş'in çekim etkisiyle artacağını ve ocak ayındaki geçişinde şimdikinin en az iki katı olacağını söyledi.

2055'TE TEKRAR GÖRÜLECEK

2024 PT5, Güneş etrafındaki bir turunu tamamladıktan sonra 2055 yılında tekrar Dünya'ya yaklaşacak ve gezegenimizin etrafında bir tur daha atacak.