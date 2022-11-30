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    Dünyayı tehdit eden mikroplastikler Antarktika'ya ulaştı

    Vahşi yaşamı ve insanların sağlığını tehdit eden mikro plastiklerin, kirlenmemiş olduğu düşünülen Antarktika sularında da görüldüğü ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 13:22
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    Dünyayı tehdit eden mikroplastikler Antarktika'ya ulaştı

    Son yıllarda dünya üzerinde plastik kullanımı oldukça artmış durumda. Ancak bu durum, doğaya zarar verdiği gibi yaşamı da tehdit ediyor.

    Mikroplastikler, 5 mm'den daha küçük plastik parçacıklara deniyor ve bu parçacıklar nedeniyle özellikle deniz yaşamı ciddi şekilde etkilenebiliyor.

    Son araştırmalar, Avrupa nehirlerinden gelen mikroplastiklerin Arktik denizlerine doğru yol aldığını göstermişti.

    Antarktika'da mikroplastik izleri

    Antarktika, genel olarak insan varlığının olmaması ve yerleşim alanlarına olan uzaklığından dolayı kirlenmemiş olarak kabul ediliyor.

    Bir Antarktika araştırma gezisine katılan araştırmacılar; kıtanın suyunda, havasında ve tortusunda mikroplastikler tespit etti. Bu da kıtanın artık "el değmemiş" olmadığını gösteriyor.

    mikroplastik

    Ekip, bu mikroplastiklerin bir kısmının yakındaki araştırma gemilerinden veya komşu Scotia Denizi'ndeki filolar tarafından kullanılan olta takımlarından kaynaklandığına inanıyor.

    Aynı zamanda araştırmacılar, çoğu mikroplastiğin buraya rüzgar yoluyla geldiğini de söylüyor.

    Giysi liflerinden, araba lastiklerinden, kozmetiklerden ve daha birçok kaynaktan gelen bu küçük plastik parçacıklar, Everest Dağı'nın zirvesinden en derin okyanuslara kadar tüm gezegende karşımıza çıkmaya başladı.

    Dünyayı tehdit eden mikroplastikler Antarktika ya ulaştı #2

    Dünyayı tehdit eden mikroplastikler Antarktika ya ulaştı #3


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