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    Dynamic Island, bütün iPhone 15 modellerinde yer alacak

    iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’ın sevilen özelliği Dynamic Island, tüm iPhone 15 modellerinde karşımıza çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 10:45
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    Dynamic Island, bütün iPhone 15 modellerinde yer alacak

    ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

    Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

    iPhone 14 Pro ve Pro Max'i diğer modellerden ayıran belki de en önemli özellik ekranda göze çarpıyor. Klasik iPhone'larda görmeye alıştığımız çentik kalkıyor ve bunun yerine oval şeklinde uzun bir ekran deliği karşımıza çıkıyor.

    Apple, bildirimlerin bu ekran deliğinde gösterileceğini söylüyor. Apple'ın "Dynamic Island" olarak tanımladığı bu bölge, aynı zamanda uzayıp kısalabiliyor ve çeşitli uygulamalardaki bildirimler, animasyonla dışarı çıkabiliyor.

    iphone 14

    iPhone 15 modellerinin hepsinde olacak

    iPhone 14 ailesi yeni tanıtılmış olsa da iPhone 15 hakkında bilgiler gelmeye başladı. İddialara göre Dynamic Island, standart modeller dahil tüm iPhone 15 modellerinde olacak.

    Ancak sızıntılara göre, standart iPhone 15 modelleri ProMotion ve Always-On Display gibi özelliklere yine sahip olamayacak. iPhone 15 hakkında yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

    iphon


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