E-Sporda Türkiye'nin ilk Counter-Strike 2 ligi kuruluyor

AA & Ensonhaber

Türkiye Espor Federasyonu (TESFED), Counter-Strike 2 oyunu için Türkiye’nin ilk resmi espor ligi projesini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, lige katılacak 8 takımın bir kısmı doğrudan davet yoluyla, kalan kısmı ise mayıs ayında düzenlenecek açık elemelerle belirlenecek. Lig karşılaşmaları ise haziran ayında başlayacak.

2. SEZON FİNALİ, SEYİRCİLİ ESA ARENA'DA

Organizasyonun tüm süreci ESA Esports tarafından yürütülecek. Mücadeleler, Türkiye’nin önde gelen yayıncıları ve yorumcularının sunumuyla canlı olarak yayımlanacak. İlk sezonun finali çevrim içi formatta oynanırken, ikinci sezon finali seyircili olarak ESA Arena’da gerçekleştirilecek.

"TÜRKİYE'DE E-SPORU DAHA SAĞLAM TEMELLERE OTURTMAK İSTİYORUZ"

TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, projeyle ilgili değerlendirmesinde, Türkiye’de esporun gelişimi ve sürdürülebilir bir ekosistem kurulmasının federasyonun temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı:

Counter-Strike gibi efsaneleşmiş bir oyunun TESFED çatısı altında sahne alması, yerli oyuncuların hem ulusal hem de uluslararası platformlarda kendilerini göstermeleri açısından büyük bir fırsat sunuyor. ESA Esports ile birlikte attığımız bu adımın, oyuncuların ve kulüplerin profesyonel düzeydeki gelişimlerine katkı sağlayacağına ve Türkiye'de esporun geleceğini daha sağlam temellere oturtacağımıza inanıyoruz.

"YENİ BİR RESMİ LİG KAZANDIRDIK"

ESA Esports Kurucu Ortağı ve CEO’su Lale Ergin ise Türkiye’ye yeni bir resmi lig kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti: