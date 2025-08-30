EA FC 26 geliyor: İşte en yüksek reytinge sahip futbolcular

EA Sports’un merakla beklenen yeni futbol oyunu EA FC 26'nın çıkışına haftalar kala, en yüksek reytinge sahip futbolcuların listesi sızdırıldı.

Sızdırılan liste, hem zirvedeki yeni isimler hem de futbol dünyasının efsaneleri Ronaldo ve Messi'nin düşüşüyle dikkat çekiyor.

ZİRVEDE DÖRT İSİM VAR

Bu yıl oyunun zirvesinde 91 reyting ile Mohamed Salah, Alexia Putellas, Kylian Mbappé ve Aitana Bonmatí bulunuyor.

Onları 90 reytingle Virgil van Dijk, Erling Haaland ve Jude Bellingham gibi isimler takip ediyor.

RONALDO VE MESSİ'NİN DÜŞÜŞÜ SÜRÜYOR

Listenin en çok konuşulan detayı ise Cristiano Ronaldo ve Leo Messi'nin reytinglerindeki düşüş oldu.

Sızıntıya göre Messi'nin reytingi 86'ya, Ronaldo'nunki ise 85'e gerileyerek efsane isimleri "sıradan" futbolcular arasına yaklaştırdı.

LİSTENİN DİĞER SÜRPRİZLERİ

Genç yıldız Lamine Yamal, geçtiğimiz yılki 81 reytinginden 89'a yükselerek en büyük sıçramalardan birini yaptı.

Geçen yılın yıldızlarından Vinícius Jr.'ın ise 89 reytingle ilk 10'un dışında kalması da şaşkınlık yarattı.