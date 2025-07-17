EA FC 26'ya yerli dokunuş: Türkçe spiker geliyor! İşte fiyatı

EA Sports’un futbolseverler tarafından her yıl büyük bir heyecanla beklenen oyun serisinin yeni halkası EA FC 26 resmi olarak duyuruldu.

Yeni oyunun duyurulmasıyla birlikte hem global hem de Türk oyuncular için dikkat çekici detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle Türkiye'deki futbol oyunu tutkunlarını sevindirecek bir gelişme oyun dünyasında gündem oldu: EA FC 26'ya Türkçe spiker geliyor.

Oyunun Steam sayfasında yer alan bilgilere göre, EA FC 26’da Türkçe seslendirme desteği bulunacak.

İLK TÜRKÇE SPİKERLİ OYUN

Türk oyuncular için Türkçe spiker konusu uzun zamandır gündemdeydi. Sadece EA FC ya da eski FIFA serisi için değil, PES döneminde de bu eksiklik sık sık dile getirilmişti.

Zamanla UFL ve eFootball gibi alternatif futbol oyunlarında Türkçe spiker desteğinin gelmesiyle, EA FC serisinin bu alanda geri kaldığı yorumları yapılmıştı.

Eğer bu bilgi doğrulanırsa, 26 Eylül 2025’te çıkacak olan EA FC 26, serideki ilk Türkçe spikerli oyun olacak ve Türkiye’deki oyuncular için önemli bir dönüm noktası anlamına gelecek.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Oyunun çıkış tarihi 26 Eylül 2025 olarak açıklanırken, Ultimate Edition sürümünü satın alan oyuncular için erken erişim fırsatı da sunuluyor. Bu sürümü tercih edenler, oyuna tam 7 gün önceden, yani 19 Eylül itibarıyla erişebilecek.

EA Sports, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da oyunu iki farklı sürümle piyasaya sunacak: Standart Edition ve Ultimate Edition.

Her iki sürüm de şu anda ön siparişe açık, ancak erken erişim avantajından yararlanmak isteyen oyuncuların 26 Ağustos 2025 tarihine kadar Ultimate Edition için ön sipariş vermesi gerekiyor.

Fiyatlar ise şu şekilde: