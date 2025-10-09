EA Sports FC 26, 2 haftada 10 milyon satış rakamına ulaştı

Electronic Arts'ın yeni futbol oyunu EA Sports FC 26, 26 Eylül 2025'teki çıkışının ardından sadece iki hafta içinde 10 milyon kopya satarak etkileyici bir başlangıç yaptı.

Bu başarı, EA’nın FIFA sonrası yeni markasıyla da ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

SATIŞLARIN YÜZDE 60'I PLAYSTATION'DAN

Alinea Analytics'in verilerine göre, oyunun satışlarının yüzde 60'ı PlayStation kullanıcılarından geldi. Bu durum, Sony konsollarının spor oyunlarındaki hakimiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Kalan yüzde 40'lık satış payını ise Xbox ve PC platformları oluşturdu. EA Sports FC 26, aynı dönemde 6 milyonun üzerinde satan NBA 2K26'yı da neredeyse ikiye katlayarak büyük bir başarı elde etti.

EA İÇİN ÖNEMLİ BİR KAZANÇ

Bu yüksek satış rakamları, EA’nın FIFA markasından ayrıldıktan sonra kendi yarattığı FC serisiyle de başarılı olabileceğini kanıtlıyor.

Marka bağımsız olarak da güçlü kalması, EA Sports FC 26 serisinin geleceği için EA adına uzun vadede önemli bir kazanç olarak görülüyor.