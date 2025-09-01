EA Sports FC 26'da Türkiye'deki en yüksek reytingli futbolcular belli oldu

Electronic Arts’ın merakla beklenen yeni futbol oyunu EA Sports FC 26'nın çıkışına haftalar kala, Türkiye'deki en yüksek reytingli 25 futbolcu belli oldu.

Liste, ülkemizdeki futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan birine ışık tutuyor.

ZİRVE GALATASARAYLI OSIMHEN'İN

Listenin zirvesinde, 87 reyting ile Galatasaray forması giyen Victor Osimhen yer alıyor. Onu 83 reytingle yine Galatasaray'dan Lucas Torreira ve 82 reytingle Rafa Silva takip ediyor.

LİSTENİN DİĞER DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİ

Listede Davinson Sanchez, Leroy Sane ve Orkun Kökçü gibi isimler 82 reytingle öne çıkarken, Mauro Icardi ve Anderson Talisca gibi yıldızlar 81 reytinge sahip.

Fred, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz gibi yerli ve yabancı pek çok popüler isim de 80 reytingle listede yer alıyor.