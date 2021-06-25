El Salvador, yetişkin vatandaşlarına 30 dolarlık Bitcoin verecek

Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul ederek dünyada bir ilke imza atan El Salvador, yetişkin her vatandaşına 30 dolar değerinde Bitcoin dağıtacak.

Orta Amerika ülkesi olan El Salvador, geçtiğimiz günlerde oldukça konuşulan bir karara imza atmış ve Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul ederek tarihe geçmişti.

Maaşların Bitcoin ile ödenmesi için çalışmalar yürüten ve 3 BTC karşılığında oturma izni vermeye başlayan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yeni bir karara daha imza attı.

HERKESE 30 DOLARLIK BITCOIN

El Salvador hükümeti, ülkede yetişkinliğe ulaşmış herkese 30 dolar değerinde Bitcoin dağıtılacağını duyurdu.

Hükümet tarafından oluşturulan bir yazılım ekibinin geliştireceği Bitcoin cüzdanını indiren her yetişkin vatandaş, Bitcoin'lerini alabilecek.

Hükümet, tutar çok düşük olsa da vatandaşlarını Bitcoin'e alıştırmak için böyle bir karar almış gibi görünüyor.

BITCOIN POZİTİF ETKİLENEBİLİR

El Salvador'un 30 dolarlık Bitcoin dağıtımı kararını değerlendiren Yahoo Finance'tan Zack Guzman, bu tür bir dağıtım için ülkenin herkese yetecek kadar Bitcoin satın alması gerektiğini ve bunun maliyetinin 200 milyon dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Böylesi bir durum, Bitcoin piyasasını olumlu yönde etkileyebilir.