Elazığ'da geliştirilen cihazla süt sığırlarında mastitisin önüne geçiliyor

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) geliştirilen yenilikçi bir cihaz, süt sığırlarında ciddi ekonomik kayıplara yol açan mastitis hastalığına karşı etkili çözüm sunuyor. FÜ Sivil Havacılık Uçak Bakım Onarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Tanyeri, Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Ali Rişvanlı’nın önerisi üzerine hayata geçirdiği AR-GE çalışmasıyla “Antimastitör” adını verdikleri cihazı geliştirdi.

UÇAK MÜHENDİSLİĞİNDEN HAYVANCILIĞA TEKNOLOJİK KATKI

Memedeki düz kas yapısını, uçak sistemlerinde kullanılan çekvalf (tek yönlü akış sağlayan valf) mekanizmasıyla benzeştiren Tanyeri, veterinerlik ve mühendisliği bir araya getiren bir sistem tasarladı. Geliştirilen cihazın içinde yer alan özel solüsyon, sağımdan sonra sığırın memesine uygulanıyor. Aynı anda gönderilen elektrik sinyalleri sayesinde meme ucunun hızla kapanması sağlanıyor. Böylece, sağımdan sonra bakterilerin girişi engellenerek mastitis riski en aza indiriliyor.

Tanyeri, laboratuvar ortamında meme dokusu üzerinde gerçekleştirdikleri testlerle kasın doğru sinyal aralığında istenilen şekilde kasıldığını kanıtladıklarını belirtti. Cihaz sayesinde doğal koşullarda yaklaşık 1 saat 45 dakika süren meme ucunun kapanma süresi 1 saniyeye indirildi.

ULUSLARARASI PATENT VE İHRACAT BAŞARISI

“Antimastitör”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesinin ardından ABD, Kanada, Avustralya, Irak, Azerbaycan, Uganda, Fas ve Cezayir gibi 11 ülkeye ihraç edilmeye başlandı. Aynı zamanda cihaz, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller aldı ve Avrupa’daki bilimsel dergilerde de yayımlandı.

ÜRETİCİLERE ÜCRETSİZ DAĞITIM

Elazığ Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Elazığ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle yapılan saha denemeleri olumlu sonuç verdi. Cihazın yaygınlaştırılması amacıyla 100 küçük ölçekli süt üreticisine yüzde 100 hibeyle destek sağlandı.

Vali Numan Hatipoğlu, cihazın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

AR-GE faaliyetlerini desteklemek ülkemiz açısından büyük önem taşıyor. Geliştirilen bu yerli cihazın ülkemiz tarım ve hayvancılığına sağladığı katkı, Elazığ’dan dünyaya açılan bir başarı öyküsüdür.

"KALİTELİ SÜT, SAĞLIKLI HAYVAN"

Elazığ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ümit Fırat Turan, cihazın çiftçiler üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:

Cihaz sayesinde hayvanlarımızda mastitis riski azaldı, veteriner ve ilaç masraflarımız düştü. Sağlıklı memeler sayesinde hem süt hem de et veriminde ciddi artışlar yaşadık.

Tanyeri ise bu yeniliği şöyle özetledi: