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    Electronic Arts (EA), Playdemic'i 1.4 milyar dolara satın aldı

    Electronic Arts (EA), Golf Clash oyununa sahip Playdemic şirketini 1.4 milyar dolar karşılığında bünyesine kattı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 14:59
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    Electronic Arts (EA), Playdemic'i 1.4 milyar dolara satın aldı

    Geçtiğimiz yıl aralık ayında F1 oyununun da resmi yapımcısı olan Codemasters şirketini 1,2 milyar dolara satın alan Electronic Arts (EA), şubat ayında ise mobil geliştirici olan Glu'yu 2,1 milyar dolara bünyesine katmıştı.

    Mobil oyun sektörünün oldukça gelişmesi Electronic Arts'ın dikkatini çekmeye devam ediyor. Şirket, bu sefer de  1,4 milyar dolara Golf Clash oyunuyla bilinen Playdemic'i satın aldı.

    EA, Playdemic’in deneyimlerini gelecekteki mobil oyunlara aktarmayı  ve Golf Clash’ın mekaniğini diğer serilerde kullanmayı düşünüyor.

    Bu satın alma işlemi, gündelik oyunlar ve spor oyunları da dahil olmak üzere 15'ten fazla mobil oyunun EA tarafına geçmesini sağlayacak.

    ea playdemic

    EA, 6 AYDA 4,7 MİLYAR DOLAR HARCADI

    EA, mobil oyun sektöründe büyümek için aralık ayından bu zamana yatırımlarına devam ediyor. Şirket, son olarak Playdemic’i de alarak sektörde son 6 ayda 4,7 milyar dolarlık satın alma işlemi gerçekleştirmiş oldu.

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