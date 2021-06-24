Electronic Arts (EA), Playdemic'i 1.4 milyar dolara satın aldı

Electronic Arts (EA), Golf Clash oyununa sahip Playdemic şirketini 1.4 milyar dolar karşılığında bünyesine kattı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında F1 oyununun da resmi yapımcısı olan Codemasters şirketini 1,2 milyar dolara satın alan Electronic Arts (EA), şubat ayında ise mobil geliştirici olan Glu'yu 2,1 milyar dolara bünyesine katmıştı.

Mobil oyun sektörünün oldukça gelişmesi Electronic Arts'ın dikkatini çekmeye devam ediyor. Şirket, bu sefer de 1,4 milyar dolara Golf Clash oyunuyla bilinen Playdemic'i satın aldı.

EA, Playdemic’in deneyimlerini gelecekteki mobil oyunlara aktarmayı ve Golf Clash’ın mekaniğini diğer serilerde kullanmayı düşünüyor.

Bu satın alma işlemi, gündelik oyunlar ve spor oyunları da dahil olmak üzere 15'ten fazla mobil oyunun EA tarafına geçmesini sağlayacak.

EA, 6 AYDA 4,7 MİLYAR DOLAR HARCADI

EA, mobil oyun sektöründe büyümek için aralık ayından bu zamana yatırımlarına devam ediyor. Şirket, son olarak Playdemic’i de alarak sektörde son 6 ayda 4,7 milyar dolarlık satın alma işlemi gerçekleştirmiş oldu.