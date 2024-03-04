Elon Musk: 2025 yılında elektrik kıtlığı yaşanacak Elon Musk, yapay zeka ve elektrikli otomobil sektörünün hızlı bir şekilde büyümesi nedeniyle 2025'te elektrik sıkıntısı yaşanacağını söyledi.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü girişimci ve Tesla CEO'su Elon Musk, 2025 yılında küresel bir elektrik kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı.

Musk'ın bu uyarısı, küresel enerji krizinin derinleşmesi ve fosil yakıtlara olan bağımlılığın artmasıyla gündeme geldi.

Uzmanlar, artan nüfus ve sanayileşmenin enerji talebini artırdığını, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişin ise yeterince hızlı olmadığını belirtiyor.

Yapay zeka ve otomobillerin etkisi de fazla

Elon Musk, Bosch Connected World konferansına uzaktan bağlanarak bazı açıklamalarda bulundu.

"Daha önce hiçbir teknolojinin bu kadar hızlı ilerlediğini görmemiştim." diyen Musk, yapay zeka teknolojilerinin ve elektrikli araçların çok hızlı büyüdüğünü ve önümüzdeki yıl dünyanın elektrik ve trafo arzı konusunda sıkıntı yaşayacağını söyledi.

Tesla CEO'su, yapay zeka hesaplama miktarının her altı ayda bir 10 kat arttığını ve bu büyümenin sonsuza kadar devam etmeyeceğini sözlerine ekledi.

Musk, dünya yarı iletken krizini çoktan aştığı için, bir sonraki darboğazın elektrik üretimi ve enerji şebekelerinin işletilmesi olacağını düşünüyor.

Tüm çipleri çalıştırmak için yeterli elektrik bulamayacaklarını söyleyen Elon Musk, elektrikli araçlar ve yapay zeka gibi enerji talebi yüksek iki sektörün aynı anda popülerlik kazanmasının, elektrikli ekipman ve enerji üretimi için büyük bir talep yarattığını söyledi.