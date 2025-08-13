Elon Musk, Apple'a savaş açtı: Yasal işlem başlatacak

Milyarder iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir paylaşımla teknoloji devi Apple'a savaş açtı.

Musk, yapay zeka şirketi xAI'nin, App Store sıralamalarında tekelcilik yaptığı iddiasıyla Apple'a karşı yasal işlem başlatacağını belirtti.

"OPENAI DIŞINDA BAŞKASININ 1 NUMARA OLMASI İMKANSIZ"

Elon Musk, Apple'ın, ortağı olan OpenAI dışındaki herhangi bir yapay zeka şirketinin App Store'da 1 numaraya ulaşmasını imkansız hale getirdiğini ve bunun açık bir antitröst ihlali olduğunu iddia etti.

Musk'ın bu iddiası sırasında OpenAI'nin ChatGPT uygulaması ABD'de 1. sırada, kendi uygulaması Grok ise 5. sırada yer alıyordu.

TOPLULUK NOTLARI VE RAKİPLERİ MUSK'I YALANLADI

Ancak Musk'ın bu iddiası, hem X'teki topluluk notları hem de OpenAI CEO'su Sam Altman tarafından hızla yalanlandı.

Topluluk notları, DeepSeek ve Perplexity gibi diğer yapay zeka uygulamalarının bu yıl içinde 1 numaraya ulaştığını hatırlatırken, Altman da Musk'ın bu iddiasını "dikkat çekici" olarak nitelendirdi.