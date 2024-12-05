Elon Musk, ChatGPT geliştiricisine bir kez daha dava açtı

Haber Merkezi

Elon Musk, birkaç ay önce OpenAI'ye açtığı davanın ardından şimdi de şirketin kâr amacı gütmesini engellemek için yeni bir dava açtı.

Musk, OpenAI'nin kuruluş amacından saptığını ve artık herkes için yapay zeka geliştirmediğini savunuyor.

OPENAI'NİN DÖNÜŞÜMÜ

Musk, OpenAI'nin kâr amacı güden bir şirket olma yolunda ilerlediğini ve bu durumun yapay zeka teknolojilerinin herkesin yararına kullanılmasını engelleyeceğini düşünüyor. Musk, ayrıca OpenAI'nin modelini açık kaynaklı hale getirmesini istiyor.

OpenAI, son dönemde 150 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı ve bu yıl 3 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Ancak şirket, henüz kâr elde etmiş değil ve masraflarını karşılamak için yatırımcılardan gelen paraya ihtiyaç duyuyor. OpenAI, önümüzdeki yıllarda kâr amacı güden bir şirkete dönüşmeyi planlıyor.

YENİ DAVA, YENİ İSİMLER

Musk'ın yeni davasında, OpenAI'nin kurucu ortağı Greg Brockman, Microsoft, LinkedIn yönetim kurulu üyesi Reid Hoffman ve Microsoft Başkan Yardımcısı Dee Templeton gibi isimler de yer alıyor.

Davacı tarafında ise Neuralink yöneticisi ve eski OpenAI yönetim kurulu üyesi Shivon Zilis ve Musk'ın kurduğu yapay zeka girişimi xAI bulunuyor.

MUSK'IN ENDİŞELERİ

Musk, OpenAI'nin yatırımcıları diğer şirketlere yatırım yapmamaya teşvik ettiğini ve Microsoft aracılığıyla hassas bilgilere haksız yere eriştiğini iddia ediyor.

Davanın sonucu henüz belli değil ve sürecin uzun sürmesi bekleniyor. Ancak, Musk'ın bu girişimi, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı konusunda önemli bir tartışma başlatabilir.