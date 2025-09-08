Elon Musk duyurdu: Grok artık sesli videolar üretebilecek

Elon Musk, yapay zekâ girişimi Grok için yaratıcı yeteneklerini statik görüntülerden etkileşimli içeriğe taşıyan önemli bir güncelleme duyurdu.

Musk, X'te yaptığı açıklamada "Grok videoları artık konuşabiliyor." ifadesini kullandı ve video oluşturma yeteneklerinde büyük bir güncellemenin sinyalini verdi.

YENİ TAHMİN YETENEKLERİ

Musk, video özelliğinin yanı sıra, X'in yapay zekâ sohbet robotu Grok'un yeni tahmin yeteneklerini de vurguladı.

Kullanıcıları, yapay zekâ modellerinin gerçek dünya olaylarını ne kadar iyi tahmin ettiğini test eden FutureX adlı canlı bir kıyaslama platformunu denemeye teşvik etti.

İÇERİK OLUŞTURMA İÇİN YENİ BİR ARAÇ

Konuşan anime karakterlerinin yer aldığı bir demo ile tanıtılan bu yeni özellik, şu anda erken beta sürümünün bir parçası.

Bu son güncelleme, Grok'u içerik oluşturma için çok daha yönlü bir araç haline getiriyor.