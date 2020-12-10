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    Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson’a uzay yarışında vergi indirimi

    Dünyanın en zenginlerinden Jeff Bezos, Elon Musk ve Richard Branson'ın uzay yarışında vergi indirimi aldıkları ortaya çıktı.
    • DHA
    • 10.12.2020 - 06:06
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    Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson’a uzay yarışında vergi indirimi

    Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson tarafından yönetilen uzay araştırma şirketlerinin hepsinin fırsat bölgelerinde, federallerin ekonomik kalkınma projelerini çekmek için vergi teşvikleri sunduğu düşük gelirli alanlarda kilit tesisleri olduğu duyuruldu.

    MİLYARDERLERE "UZAY TEŞVİĞİ"

    ABD medyası, bu teşvikler sayesinde milyarderlerin bu bölgelerde yaptıkları yatırımlarda, sermaye kazancı vergilerinden kaçınmalarına ve bu yatırımların değerinin büyük bir vergi faturası biriktirmeden artmasına izin verdiğini bildirdi.

    Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson’a uzay yarışında vergi indirimi #1

    UZAYA AÇILMADA AVANTAJ SAĞLAYACAK

    Vergi programının, Musk’ın SpaceX, Bezos’un Blue Origin ve Branson’un Virgin Galactic’i için turistleri uzaya götürmek ve önümüzdeki yıllarda astronotları aya ve Mars’a indirmek için çalışırken önemli bir avantaj sağladığı ifade edildi.

    Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson’a uzay yarışında vergi indirimi #2

    Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson’a uzay yarışında vergi indirimi #3

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