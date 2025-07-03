Elon Musk karşı çıkmıştı: ABD, NASA'nın Ay planına 10 milyar dolar ekledi

ABD Senatosu, Elon Musk gibi önemli isimlerin sert eleştirilerine rağmen NASA'nın Artemis Ay programını güçlendirmek için 10 milyar dolarlık ek fonu onayladı.

Bu bütçe, tartışmalı Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketleri ve Gateway Ay yörünge istasyonunun geliştirilmesi için kullanılacak.

MUSK'IN "MİLYAR DOLARLIK" ELEŞTİRİSİ

SpaceX CEO'su Elon Musk, tek kullanımlık olduğunu belirttiği SLS roketini sert bir dille eleştirerek her fırlatmanın maliyetinin 2,5 milyar doları bulduğunu iddia ediyor.

Milyarder girişimci Jared Isaacman de Senato'daki onay oturumlarında bu roketin uzun vadeli bir çözüm olmadığını savunmuştu.

10 MİLYAR DOLAR NEREYE HARCANACAK

Onaylanan dev bütçenin yaklaşık 4,1 milyar doları yeni SLS roketlerinin üretimine, 2,6 milyar doları ise Gateway Ay istasyonunun tamamlanmasına ayrıldı.

Kalan kısım ise Mars telekomünikasyon uydusu ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) operasyonları gibi projelere aktarılacak.

İlginç bir şekilde, yeni fon paketi kapsamında SpaceX'e, on yılın sonunda eskiyen Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yörüngeden çıkaracak bir araç geliştirmesi için 325 milyon dolar tahsis edildi.

Bu yatırım, Başkan Donald Trump'ın daha önce SLS roketlerinin aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması yönündeki tavsiyesiyle çelişiyor.