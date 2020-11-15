Elon Musk, korona testi açıklaması nedeniyle astronotlarla görüşemedi

Elon Musk, pozitif çıkan test sonucu açıklaması nedeniyle uzay uçuşu öncesi astronotlarla bir araya gelemedi.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde koronavirüs testlerini sahtecilikle suçlamıştı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aynı gün içerisinde 4 farklı test yaptığını belirten Musk, testlerin ikisinin pozitif ikisinin de negatif çıktığını açıklamıştı.

ASTRONOTLARLA GÖRÜŞTÜRÜLMEDİ

Elon Musk'ın testleri her ne kadar tutarsızlık gösterse de yine de iki testin pozitif çıkması, bazı önlemleri de beraberinde getirdi.

SpaceX Crew-1 misyonu kapsamında dört astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceği tarihi görevden önce, Elon Musk'ın astronotlarla görüşme yapması engellendi.





NASA, uzaya gönderilen astronotlara uyguladığı sıkı karantina tedbirleri kapsamında herhangi bir hastalık şüphesi bulunan kişi veya kişilerin astronotlar ile bir araya gelmesine izin vermiyor.

GÖREV ERTELENDİ

SpaceX'in Crew Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ilk operasyonel mürettebatlı uçuşu, 15 Kasım TSİ 03.49'da gerçekleşecekti.

Ancak yüksek rüzgar ve yağışlı hava nedeniyle, Falcon 9 roketinin iniş yapacağı geminin zamanında belirlenen noktaya ulaşamayacağı hesaplandı ve görev ertelendi.

Herhangi bir aksilik yaşanmazsa, fırlatmanın birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor. Ancak Elon Musk'ın fırlatma etkinliğinde yine yer alamayacağını söyleyelim.

Geçtiğimiz aylarda NASA astronotları Bob Behnken ve Doug Hurley'i Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan Crew Dragon görevi, aslında bir test uçuşuydu. Ancak yeni görev, ilk operasyonel mürettebatlı uçuş olma özelliğini taşıyor.

Eğer her şey yolunda giderse; NASA'dan Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker ile Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi, Florida'daki Cape Canaveral'dan Crew Dragon kapsülü ile uzay istasyonuna gönderilecek.

Instagram: @eshteknoloji