Elon Musk, oğlu ile kamera karşısına geçti

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, X AE A-XII adını verdiği 1,5 yaşındaki oğluyla Starship uzay aracı sunumu için kamera karşısına geçti. Küçük çocuk, videoda babasından adeta rol çaldı.

Elon Musk’ın 18 aylık oğlu X AE A-XII, teknoloji milyarderi babası ile kamera karşısına geçti, bu anlar sosyal medyada büyük ses getirdi.

Tesla ve SpaceX’in 50 yaşındaki kurucusu Musk, şarkıcı Grimes ile biten beraberliğinden olan oğlu ile bir sunum videosunda birlikte görüldü.

Starship adlı uzay aracının yapım aşamasında gelinen son noktayı gösteren bu video sırasında 1,5 yaşındaki X AE A-XII, tüm dikkatleri üzerine çekti.

“BABASININ İZİNDE”

Küçük çocuğun son halini görenler, “babasının izinde” gibi yorumlarda bulundu.

Musk’ın sunum videosunun başında kucağında otururken görülen oğlunun, kameraya “Selam” dedikten sonra babasıyla birlikte bilgisayar ekranına bakarken sesler çıkardığı görüldü.

Daha sonra odaya giren birilerinin küçük çocuğu aldığı, oda kapısı kapandıktan sonra bebek X’in ağlama sesleri duyulduğu anlar da videoda yer aldı.

Elon Musk oğlu X AE A-XII ile kamera karşısında VİDEO

“YARI YARIYA AYRILIK”

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Musk, eylül ayında, 3 yıldır birlikte olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes ile "yarı yarıya" ayrıldıklarını duyurmuştu.

Musk, Grimes'ın halen kendisine ait Kaliforniya’daki evde yaşadığını ve çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etmişti.

İlişkileri Mayıs 2018’de başlayan Grimes ve Elon Musk ikilisi, geçen yıl dünyaya gelen oğullarına X Æ A-XII adını vermiş; isim, zorluğu nedeniyle eleştirilmişti.

Daha önce üç kez evlenen Elon Musk'ın, önceki ilişkilerinden 6 çocuğu daha bulunuyor.