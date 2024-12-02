Elon Musk oyun dünyasına giriyor: Xbox hakkında sert sözler

Haber Merkezi

Elon Musk, xAI adlı yapay zeka şirketiyle oyun dünyasına adım atıyor. Musk, xAI çatısı altında yeni bir oyun stüdyosu kurarak Microsoft ve Sony gibi devlerle rekabet etmeyi planlıyor. Musk, bu hamlesiyle oyun dünyasında köklü değişiklikler yapmayı hedefliyor.

Musk, oyun sektörünün şu anki durumundan memnun olmadığını belirterek, sektörün fazla siyasete bulaştığını ve kaliteden uzaklaştığını savunuyor. Musk, xAI ile oyunları tekrar harika yapacağını ve eğlenceye odaklanacağını söyledi.

XBOX'A SERT ELEŞTİRİLER

Musk, Microsoft CEO'su Satya Nadella ile Xbox'ın işe alım politikaları ve oyunlardaki bazı özellikler konusunda sert bir tartışma yaşadı.

Musk, Avowed oyunundaki özelleştirilebilir cinsiyet zamirleri gibi özellikleri "gereksiz politik mesajlar" olarak nitelendirdi ve geliştiricilerin oyun kalitesine odaklanması gerektiğini vurguladı.

YAPAY ZEKA İLE OYUN GELİŞTİRME

xAI oyun stüdyosu, oyun geliştirme süreçlerinde yapay zekadan yararlanacak. Musk, yapay zeka sayesinde daha hızlı, daha akıllı ve daha sürükleyici oyunlar geliştirebileceğine inanıyor.

Ancak Musk'ın daha önceki bazı vaatlerinin gerçekleşmediğini de hatırlatmakta fayda var.