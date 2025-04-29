Elon Musk: Robotlar 5 yıl içinde en iyi insan cerrahları geride bırakacak

Haber Merkezi

Teknoloji dünyasının vizyoner ismi Elon Musk, cerrahinin geleceği hakkında yine iddialı bir tahminde bulundu.

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir yorumda, gelişmiş robotların yaklaşık beş yıl gibi kısa bir süre içinde en iyi insan cerrahları geride bırakacağını öne sürdü.

Musk, kendi şirketi Neuralink'in beyin-bilgisayar arayüzü elektrotlarını yerleştirmek için bir robot kullanmasını örnek gösterdi.

Bu işlemin, insan yeteneklerinin ötesinde bir hız ve hassasiyet gerektirdiğini belirterek, robotların bu tür görevlerdeki üstünlüğüne işaret etti.

MUSK'IN TAHMİNİ GERÇEK OLABİLİR Mİ

Elon Musk'ın beş yıl gibi kısa bir sürede robotların en iyi cerrahları geçeceği yönündeki tahmini, sosyal medya kullanıcıları ve uzmanlar arasında şaşkınlık ve şüpheyle karşılandı. Birçok kullanıcı, böyle bir iddianın gerçekçiliğini sorguladı.

Joel Selanikio isimli bir kullanıcı, günümüzdeki cerrahi robotların otonom makineler olmadığını, aksine insan cerrahlar tarafından kontrol edilen gelişmiş araçlar olduğunu belirtti.

Bu yoruma katılan ve robotik cerrahi konusunda deneyimli bir cerrah olan Dr. Sankar Adusumilli de önemli bir noktaya değindi.

Dr. Adusumilli, robotların ameliyatı kendilerinin yapmadığını, sadece cerrahın hareketlerini hassas bir şekilde uygulayan yardımcılar olduğunu açıkladı.

UZMAN CERRAH GÖRÜŞÜ: "ROBOTLAR ARAÇTIR, CERRAH DEĞİL"

2 bin 400'den fazla robot yardımlı ameliyat gerçekleştirdiğini belirten Dr. Adusumilli, robotların hareketleri geliştirebileceğini ancak ameliyat sırasındaki kritik ve anlık kararları veremeyeceğini vurguladı.

Her hastanın kendine özgü olduğunu ve bu nedenle ameliyat sırasında bir robotun detaylı kararlar almasına izin veremeyeceğini ifade etti.

Cerrahi robotlar önemli avantajlar sunsa da insan cerrahın deneyimi, sezgisi ve anlık karar verme yeteneği hala vazgeçilmez görünüyor.