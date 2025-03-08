Elon Musk, Tesla hisselerinin düşmesiyle 2 ayda 102 milyar dolar kaybetti

Haber Merkezi

Dünyanın en zengin insanı unvanını elinde tutan Elon Musk, 2025 yılının başında büyük bir finansal sarsıntı yaşadı.

Tesla hisselerinin yaşadığı sert düşüş, Musk’ın servetinden 102 milyar dolar eksilmesine yol açtı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre, Musk’ın net serveti geçtiğimiz perşembe günü itibarıyla 330 milyar dolar seviyesine geriledi.

Bu kayıp, Tesla’nın piyasa değerinden 400 milyar dolardan fazla silinmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Musk, hala Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un önünde dünyanın en zengin kişisi olsa da Tesla’nın hisse fiyatlarındaki bu dramatik düşüş, hem şirketin hem de Musk’ın geleceği hakkında soru işaretleri doğurdu.

TESLA HİSSELERİNDEKİ ÇÖKÜŞÜN NEDENLERİ

Tesla, 2025 yılında hisse fiyatlarında yüzde 35’lik bir düşüşle sarsıldı. Yıl başında 404 dolar olan hisse değeri, mart ayına gelindiğinde 263 dolar seviyesine kadar geriledi.

Bu düşüş, şirketin piyasa değerini 900 milyar doların altına çekti ve Tesla’yı zor bir döneme soktu.

Analistler, bu çöküşün birden fazla faktörden kaynaklandığını belirtiyor. İlk olarak, Musk’ın yoğun siyasi faaliyetleri dikkat çekiyor.

Musk, Donald Trump’ın yeniden seçilmesi için 250 milyon dolardan fazla bağış yaptı, Cumhuriyetçi mitinglerde boy gösterdi ve X platformunda takipçilerini Trump’ı desteklemeye çağırdı.

Ancak bu siyasi duruş, bazı yatırımcıların tepkisini çekti ve Tesla hisselerine olan güveni sarstı.