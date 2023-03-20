Elon Musk: Trump tutuklanırsa ezici farkla yeniden seçilir Elon Musk, Twitter hesabından eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklanacağına dair bir haberi alıntılayarak "Bu olursa, Trump ezici bir zaferle yeniden seçilecek." ifadelerini kullandı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Trump'ın Mar-a-Lago malikanesinden "devlete ait gizli belgeler" ele geçirilmişti.

17 Mart’ta Manhattan Bölge Mahkemesi, belgelerle ilgili avukatı Evan Corcoran'ı ifade vermeye çağırmıştı.

Trump: Tutuklanabilirim

Trump, Manhattan Bölge Savcısı'nın soruşturmasıyla ilgili olarak gelecek hafta salı günü tutuklanmasını beklediğini ve bu nedenle protesto çağrısında bulunduğunu duyurdu.

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Elon Musk'tan açıklama

Elon Musk, Twitter hesabından eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tutuklanacağına dair bir haberi alıntılayarak "Bu olursa, Trump ezici bir zaferle yeniden seçilecek." ifadelerini kullandı.

Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'ın, Trump hakkında porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan 130 bin dolarlık ödemeyle ilgili bir dava açmaya hazırlandığı konuşuluyor.

Daniels'in, Trump'ın başkanlık yarışına girmeden önce onunla bir ilişkisi olduğu ve 2016 başkanlık seçimlerinden önce 130 bin dolarlık sus payı aldığı iddia edilmişti.