Elon Musk, Twitter hisselerini geç açıkladığı için soruşturma altında

Haber Merkezi

Elon Musk, Twitter'ı satın almadan önceki hisse alımlarını zamanında açıklamadığı için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından dava edildi.

SEC, Musk'ın bu gecikmeyle 150 milyon dolar haksız kazanç elde ettiğini iddia ediyor.

MUSK'IN HİSSE ALIMLARI

Elon Musk, 2022 yılında Twitter hisselerini toplamaya başlamıştı. SEC, Musk'ın 24 Mart 2022'de yüzde 5'lik hisse sınırını aştığını ve bu tarihten itibaren 10 gün içinde hisse sahipliğini açıklaması gerektiğini belirtiyor. Ancak, Musk bu bildirimi 4 Nisan 2022'de yaptı.

SEC'İN İDDİALARI

SEC, Musk'ın hisse sahipliğini geç açıklayarak yatırımcılara zarar verdiğini iddia ediyor.

Musk'ın, hisse sahipliğini açıklamadan önce Twitter hisselerini düşük fiyatlardan topladığı ve bu sayede haksız kazanç elde ettiği belirtiliyor.

Musk'ın avukatı Alex Spiro, davanın "değersiz" olduğunu ve Musk'ın herhangi bir kuralı ihlal etmediğini savunuyor. Davanın sonucu, Musk ve X için önemli sonuçlar doğurabilir.