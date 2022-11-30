Elon Musk, Twitter'da takipçi rekoru kıracak

Sosyal medya analistleri, Elon Musk'ın 17 Ocak'ta Twitter'da en çok takipçiye sahip kişi olacağını tahmin ediyor.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda sosyal medya devi Twitter'ı satın almış ve aldığı bazı kararlarla tepki toplamıştı.

Elon Musk'ın Twitter hesabının halihazırda 120 milyon takipçisi bulunuyor ve 130 milyon takipçili ABD eski başkanı Obama'nın hemen ardından ikinci sırada yer alıyor.

Sosyal medya analiz şirketi Social Blade'ten istatistikçiler, M﻿usk'ın takipçi sayısının Twitter'ı satın aldığından beri arttığını söylüyor.

Günde yaklaşık 270 bin takipçi kazanıyor

Social Blade'e göre g﻿eçtiğimiz 12 ayda, Musk günde 268 bin 3 takipçi kazandı. Eğer böyle giderse Musk, 17 Ocak gibi yakın bir tarihte Twitter'da en çok takipçiye sahip kişi konumuna gelecek.

Social Blade'e göre Musk, iki yıl içinde kendi takipçilerinin sayısını 300 milyona ulaştırabilir.