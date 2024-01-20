Elon Musk, xAI için 500 milyon dolar iddiasını yalanladı Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'ın 500 milyon dolarlık taahhüt aldığı iddiasınin gerçek dışı olduğunu belirtti.

AA & Ensonhaber

SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, yapay zeka (AI) şirketi xAI'ın yatırımcılardan 500 milyon dolar taahhüt aldığı iddialarını yalanladı.

"Bloomberg'in haberi için 'doğru değil' dedi"

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımında Bloomberg'in ilgili haberini alıntıladı ve "Bu doğru değil" ifadesini kullandı.

Bloomberg'in ilgili haberi

Bloomberg, xAI'ın 500 milyon dolarlık taahhüt aldığını iddia etmişti. Yapay zeka girişiminin 15 ile 20 milyar dolarlık değerleme üzerinden 1 milyar dolarlık yatırım hedeflediği belirtilmişti.

Big Tech'ieleştirdi, xAI'ı kurdu

Big Tech'i sansür ve yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle eleştiren Musk, geçen yılın temmuz ayında xAI'ı kurmuştu.