Elon Musk'ın şirketi Neuralink, 2026'da daha fazla kişiye çip takacak

Elon Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Neuralink'in geleceğine dair kritik hedeflerini paylaştı.

Şirket, 2026 yılında beyin-bilgisayar arayüzü cihazlarının seri üretimine geçmeyi ve cerrahi prosedürleri tam otomasyona bağlamayı planlıyor.

İNSAN DENEMELERİNDE İLERLEME VAR

Omurilik yaralanması gibi rahatsızlıkları olan kişilere yardımcı olmak için tasarlanan implant, ilk hastanın düşünce gücüyle bilgisayar kullanmasını ve oyun oynamasını sağladı.

Eylül ayı itibarıyla dünya genelinde 12 ağır felç hastası bu implantı kullanarak dijital ve fiziksel araçları kontrol edebiliyor.

Şirket, FDA'nın güvenlik endişelerini giderdikten sonra 2024 yılında insan denemelerine başlayarak önemli bir teknolojik eşiği aştı.

Ayrıca Neuralink, geçtiğimiz haziran ayında gerçekleşen finansman turunda 650 milyon dolarlık yatırım alarak büyümesini sürdürdü.