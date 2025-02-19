Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok 3'ü tanıttı: ChatGPT'den daha iyi

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Elon Musk liderliğindeki yapay zeka girişimi xAI, geliştirdiği en yeni yapay zeka modeli Grok-3'ü duyurdu.

İddialı bir giriş yapan Grok-3, ChatGPT ve DeepSeek gibi rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.

CHATGPT VE DEEPSEEK'TEN ÖNDE

xAI ekibi, Grok-3'ün matematik, fen ve kodlama alanlarında yapılan testlerde ChatGPT, DeepSeek ve diğer rakiplerinden daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.

Grok-3, X Premium+ aboneleri ve Grok uygulaması veya web sitesi üzerinden abone olan kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

GROK-3 ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

Gelişmiş Muhakeme: Grok-3, karmaşık problemler arasında akıl yürütebiliyor ve daha doğru sonuçlar üretebiliyor.

Derin Arama: Gelişmiş web arama özelliği sayesinde, aradığınız bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşabiliyorsunuz.

Kodlama Yeteneği: Grok-3, çevrimiçi oyunlar da dahil olmak üzere çeşitli kodlama görevlerini yerine getirebiliyor.

Büyük Beyin Modu: Daha zorlu problemler için "büyük beyin" modunu kullanarak yapay zekanın daha fazla işlem gücü kullanmasını sağlayabiliyorsunuz.

Ses Modu: Yakında eklenecek olan ses modu, Grok-3 ile sesli olarak etkileşim kurmanıza olanak tanıyacak.

YAPAY ZEKA REKABETİ KIZIŞIYOR

xAI'in Grok-3'ü duyurması, yapay zeka alanındaki rekabeti daha da kızıştırdı. Google, OpenAI, Anthropic ve DeepSeek gibi şirketler, daha güçlü yapay zeka modelleri geliştirmek için yarışıyor.