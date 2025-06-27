Elon Musk'tan X kararı: Hashtag kullanımını yasaklanıyor

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, platformdaki reklamlarla ilgili yeni ve radikal bir karar aldığını açıkladı. Musk, reklamlarda hashtag kullanımının yasaklanacağını duyurdu.

Elon Musk, hashtag'leri "estetik bir kabus" olarak nitelendirerek, sosyal medya platformundaki reklamlarda artık bunlara izin verilmeyeceğini söyledi.

Bu karar, Musk'ın daha önce hashtag'leri "çirkin" olarak eleştirmesinin ardından geldi.

Musk'ın bu hamlesi, platformda daha temiz ve görsel olarak daha çekici bir kullanıcı deneyimi yaratmayı amaçlıyor.

SADECE REKLAMLARI KAPSIYOR

Önemli bir not olarak, bu yasağın platformdaki normal kullanıcı gönderilerindeki hashtag'ler için geçerli olmadığını, sadece ücretli X reklamlarını kapsadığını belirtelim.

AMAÇ DAHA TEMİZ BİR ARAYÜZ VE YAPAY ZEKA KULLANIMI

Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamalarda, yapay zeka araçlarının geleneksel hashtag'lerin yerini alabileceğini öne sürmüştü.

Musk'a göre, xAI tarafından geliştirilen Grok gibi yapay zeka sohbet robotları, hashtag'lere ihtiyaç duymadan konuları otomatik olarak gruplandırabilir ve kullanıcılara sunabilir.

Karar, bazı kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bazıları tarafından da kafa karıştırıcı bulundu.