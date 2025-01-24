Elveda Bixby: Google Gemini, Samsung'un yeni sanal asistanı oldu

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Samsung, Galaxy S25 serisiyle birlikte büyük bir değişikliğe imza atarak Bixby'yi Google Gemini ile değiştiriyor. Gemini, Galaxy S25 serisinde varsayılan asistan olarak kullanılacak.

Bu değişiklik, Samsung'un yapay zeka alanında Google ile daha yakın bir iş birliği yapacağını gösteriyor.

BİXBY TAMAMEN ORTADAN KALKMIYOR

Samsung, Bixby'yi tamamen kaldırmıyor. Bixby, bazı arka plan yapay zeka görevleri için kullanılmaya devam edecek. Ancak, Gemini artık Galaxy S25 serisinde ana asistan olacak.

GEMİNİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Gemini, gelişmiş doğal dil işleme ve çoklu görev yetenekleriyle Bixby'den daha güçlü bir asistan.

Gemini, Galaxy S25 kullanıcılarının sorularını yanıtlayabilecek, görevleri tamamlayabilecek ve farklı uygulamalar arasında geçiş yapabilecek.

Google, Gemini'yi geliştirmeye devam ediyor. Gemini, yakında Samsung'un kendi uygulamalarıyla da entegre bir şekilde çalışacak.