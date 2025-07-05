En çok akıllı saat satan markalar belli oldu

Araştırma firması Counterpoint Research, 2025'in ikinci çeyreğine ait en çok satan akıllı saat markalarını ve pazar verilerini paylaştı.

Apple, yüzde 20'lik pazar payı ile yeniden zirveye yerleşirken, sektör genelindeki satışlar üst üste beşinci çeyrekte de düşüş gösterdi.

ZİRVEDE APPLE VAR

Listenin ilk sırasında Apple yer alırken, onu yüzde 16'lık pay ile Huawei ve yüzde 10'luk pay ile Xiaomi takip ediyor.

Bir önceki çeyreğin lideri olan Xiaomi'nin bu çeyrekte üçüncü sıraya gerilemesi dikkat çekti.

KULLANICILAR ARTIK DAHA PAHALI MODELLERE YÖNELİYOR

Rapora göre, 100 doların altındaki uygun fiyatlı akıllı saat satışları düşerken, 100 doların üzerindeki daha pahalı ve özellikli cihazların satışlarında yüzde 21'lik bir artış yaşandı.

Bu durumun, Apple'ın yeniden pazar liderliğine yükselmesindeki en önemli faktörlerden biri olduğu belirtiliyor.