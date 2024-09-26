En çok satan ikinci el akıllı telefon markaları belli oldu Pazar araştırma şirketi CCI Insight, 2024'ün ikinci çeyreği için ikinci el telefon pazar verilerini yayınladı.

Haber Merkezi

Pazar araştırma şirketi CCI Insight'ın 2024 yılının ikinci çeyreğine ait ikinci el telefon pazarı raporu, sektördeki önemli gelişmelere ışık tuttu.

Rapora göre, ikinci el telefon pazarı, beklenenden daha hızlı bir büyüme göstererek dikkat çekiyor.

APPLE AÇIK ARA ZİRVEDE

Rapora göre, pazarın büyük bir kısmı yalnızca iki dev şirket tarafından kontrol ediliyor: Apple ve Samsung.

Bu iki teknoloji devi, ikinci el telefon pazarındaki toplam payın yaklaşık yüzde 80'ini elinde bulunduruyor.

Bu durum, tüketicilerin ikinci el telefon alırken ağırlıklı olarak bu iki markayı tercih ettiğini gösteriyor.

Xiaomi, Huawei, vivo, OPPO ve realme gibi diğer önemli akıllı telefon üreticileri ise pazarın geri kalan yüzde 20'lik diliminde yer alıyor:

Apple: Yüzde 62

Samsung: Yüzde 18

Diğer: Yüzde 20

FİYATLAR DÜŞTÜ

Rapora göre, ikinci el telefonların ortalama fiyatı yüzde 13 oranında azaldı. Pazarın toplam büyüklüğü ise 7,7 milyar dolar olarak açıklandı.