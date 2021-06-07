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    En çok veri toplayan iPhone ve iPad uygulamaları

    VPN şirketi Surfshark, iPhone ve iPad'lerde en çok kullanıcı verisi toplayan uygulamaları açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 15:57
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    En çok veri toplayan iPhone ve iPad uygulamaları

    Son yıllarda akıllı telefon kullanım oranlarının artmasıyla birlikte, veri gizliliği de oldukça önemli hale geldi.

    Hem Google Play Store'da hem de App Store'da verilerinizi toplayıp, çeşitli amaçlar için kullanan binlerce uygulama var.

    Üstelik en çok veriyi, genellikle kullanıcıların en fazla kullandığı uygulamalar topluyor.

    VPN hizmeti veren Surfshark, Apple'ın uygulama mağazası App Store'u analiz etti ve en çok veri toplayan uygulamaları listeledi.

    MESAJLAŞMADA FACEBOOK MESSENGER LİDER

    Şirketin araştırmasına göre, mesajlaşma ve görüntülü arama kategorisinde en fazla veriyi Facebook Messenger topluyor. Bu kategoride en az veri toplayan uygulama ise Cisco Webex Meetings.

    APP STORE

    SOSYAL MEDYADA YİNE FACEBOOK ZİRVEDE

    Sosyal medya uygulamaları arasında da veri rekoru yine Facebook'a ait. Pandeminin popüler sesli konuşma uygulaması Clubhouse ise en az veri toplayan sosyal medya uygulamalarından.

    Ödeme yöntemleri arasında en fazla veriyi PayPal topluyor. En az veri ise MoneyGram'da depolanıyor.

    Video izleme siteleri arasında en fazla veri, Google'ın popüler uygulaması YouTube'da toplanıyor.

    İnternetten alışverişte Amazon en çok veriyi depolarken, Etsy listenin sonunda karşımıza çıkıyor.

    EN ÇOK VE EN AZ VERİ TOPLAYAN KATEGORİLER

    Yapılan araştırmaya göre, en çok veri toplayan uygulamaların yer aldığı kategoriler sosyal ağ, yemek siparişi, alışveriş, flört ve ödemeler olarak dikkat çekiyor.

    En az veri ise tarayıcılar, fotoğraf editörleri, çocuk uygulamaları, e-posta istemcileri ve hava durumu kategorilerinde toplanıyor.

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