En iyi kameraya sahip telefonlar: iPhone 16 Pro Max kaçıncı sırada

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Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, Huawei Pura 70 Ultra modeline 163 puan vererek zirveye yerleştirmişti.
Geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPhone 16 serisinin en güçlü modeli olan iPhone 16 Pro Max modeli de testlere girdi.
iPHONE 16 PRO MAX KAMERA PUANI
DXOMARK tarafından yapılan testlerde toplamda 157 puan alan iPhone 16 Pro Max, zirveye yerleşemedi.
Fotoğraf kategorisinde 157, video kategorisinde ise 159 puan almayı başaran telefon, girdiği testlerden başarılı bir şekilde çıktı.
EN İYİ KAMERAYA SAHİP AKILLI TELEFONLAR
DxOMark tarafından yapılan testlere göre, en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar şu şekilde:
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