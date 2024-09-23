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En iyi kameraya sahip telefonlar: iPhone 16 Pro Max kaçıncı sırada

En iyi kameraya sahip telefonlar: iPhone 16 Pro Max kaçıncı sırada DxOMark tarafından yapılan testlerde, en iyi kameraya sahip telefonlar belli oldu. iPhone 16 Pro Max'in de yer aldığı listeye gelin daha yakından bakalım.