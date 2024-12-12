En pahalı iPhone piyasaya sürüldü: Fiyatı tam 301 bin dolar

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Dubai merkezli lüks akıllı telefon firması Caviar, akıllı telefon dünyasında devrim niteliğinde bir adım attı.

Şirket, şimdiye kadar üretilen en pahalı iPhone 16 Pro Max modelini duyurdu.

MUHTEŞEM SÜLEYMAN DETAYI

Caviar’ın "Büyük, Korkunç, Muhteşem" şeklinde tanımladığı bu yeni model, özel tasarımı ve değerli taşlarla süslenmiş yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Arka kapakta, tarihi figürlerin sembolizmini bir araya getiren görsel detaylar yer alıyor.

HÜKÜMDARLARIN İZLERİ BULUNUYOR

Korkunç İvan, Muhteşem Süleyman ve Büyük Şarlman gibi ikonik hükümdarların tacından esinlenilen tasarımda, hükümdarların izleri bulunuyor.

Tacın arkasında, Korkunç İvan’'ın Monomakh'ın Şapkası'ndan ilham alınarak yapılan haç, Süleyman’ın altın miğferi ve Şarlman’ın Roma İmparatorluğu tacının zarif taşları yer alıyor.

DEĞERLİ TAŞ PARÇALARI EKLENDİ

Caviar, tasarımında 1 kilogramdan fazla altın kullanarak 750 derece sıcaklıkta işlediği bu telefona, 402 elmas, yakut ve safir taşları ekledi.

Değerli taşlar, hakiki deri üzerine yerleştirilerek telefona lüks bir görünüm kazandırıldı. Telefonun arka kapak tasarımında Doğu estetiği ve botanik motifler kullanıldı.

YALNIZCA 3 ADET

Bu özel iPhone 16 Pro Max, yalnızca 3 adet üretileceği belirtilerek, Caviar’ın 'Corona' koleksiyonunun en nadide parçalarından biri olarak tanıtıldı.

Koleksiyonluk olan bu telefonun fiyatı ise tam 301 bin 979 (yaklaşık 10,4 milyon Türk Lirası) dolar olarak belirlendi.