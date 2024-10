Haberler



En popüler 10 üretken yapay zeka aracı belli oldu: İşte zirvedeki isimler World Bank Group'un "Who on earth is using generative AI?" (Dünyada üretken yapay zekayı kim kullanıyor?) raporundan derlenen bilgilere göre, dünya genelinde kullanılan en popüler üretken yapay zeka araçları belli oldu.