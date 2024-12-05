Endonezya, 1 milyar dolar karşılığında iPhone yasağını kaldıracak

Haber Merkezi

Endonezya, geçtiğimiz günlerde iPhone 16 serisinin ülkede satışını yasaklamıştı. Bu yasağın nedeni, Apple'ın ülkede satılan akıllı telefonların üretiminde kullanılan bileşenlerin yüzde 40'ının yerel kaynaklı olması şartını yerine getirmemesi.

Apple, yasağın kaldırılması karşılığında 100 milyon dolarlık yatırım teklif etse de Endonezya hükümeti daha fazlasını istiyor.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TALEBİ

Son raporlara göre, Endonezya hükümeti iPhone 16 satış yasağını kaldırmak için Apple'dan 1 milyar dolarlık yatırım bekliyor.

Bu yatırımın, Apple'ın Endonezya'da yerel bir tedarik zinciri kurmasını ve yüzde 40 yerel içerik şartını karşılamasını sağlayacağı belirtiliyor.

Apple, cihazlarının üretimini Çin dışına taşımayı planlıyor. ABD'nin Çin'den ithalata ek gümrük vergisi koyma olasılığı, Apple'ı bu konuda harekete geçirdi.,

iPhone 16 serisinin bazı modelleri Hindistan'da üretiliyor ve Apple'ın Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkelerine yöneldiği biliniyor.

Endonezya'nın 1 milyar dolarlık yatırım talebi, bazılarına göre şantaj gibi algılanabilir. Ancak, ülkenin yerel üretimi ve istihdamı artırma hedefi göz önüne alındığında, bu talebin makul olduğu da söylenebilir.

PİXEL 9 SERİSİ DE YASAKLANDI

Endonezya, aynı gerekçeyle Pixel 9 serisinin satışını da yasakladı. Bu durum, ülkenin yerel üretim konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

Endonezya'daki iPhone hayranları, iPhone 16 serisini Singapur gibi ülkelerden satın almak zorunda kalacaklar. Bu da cihazlara ek bir ithalat ücreti ödemeleri anlamına geliyor.