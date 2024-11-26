Endonezya, Apple'ın 100 milyon dolarlık teklifini reddetti: iPhone yasağı sürüyor

Haber Merkezi

Apple, yeni amiral gemisi telefonu iPhone 16'yı dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Endonezya'da satmak istiyor. Ancak Endonezya hükümeti, iPhone 16'nın yeterli yerel içeriğe sahip olmaması nedeniyle ülkede satışını yasakladı.

Endonezya'nın yerel içerik kurallarına göre, ülkede satılan telefonların en az yüzde 40'ının Endonezya yapımı parçalardan oluşması gerekiyor. iPhone 16 bu kuralı karşılamadığı için Endonezya'da resmi olarak satılamıyor.

APPLE'IN 100 MİLYON DOLARLIK TEKLİFİ YETERLİ BULUNMADI

Apple, iPhone 16 satış yasağını kaldırmak için Endonezya'ya 100 milyon dolar yatırım yapma teklifinde bulundu. Ancak Endonezya Sanayi Bakanlığı, bu teklifin yeterli olmadığını ve iPhone 16 satış yasağının devam edeceğini açıkladı.

Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, Apple'ın teklifini Vietnam ve Tayland gibi komşu ülkelere yaptığı yatırımlarla karşılaştırarak eleştirdi. Bakan, Apple'ın Endonezya'ya daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

YASAK, TURİSTLERİ VE YURT DIŞINDAN GELEN TELEFONLARI KAPSAMIYOR

iPhone 16'nın Endonezya'da resmi olarak satışı yasak olsa da turistler ve yurt dışından gelen yolcular, ülkeye en fazla iki adet iPhone 16 getirebiliyor.

Endonezya vatandaşları da vergileri ödendiği ve telefonlar yerel olarak satılmadığı takdirde yurt dışından satın alınan iPhone 16 cihazlarını getirebiliyor.

Apple, Endonezya'da üretim tesisi olmamasına rağmen, 2018 yılından beri uygulama geliştirici akademileri kurarak yerel içerik kurallarına uyum sağlamaya çalışıyor.

Endonezya hükümeti, yerel içerik kurallarının yatırımcılar için adaleti sağlamayı amaçladığını savunuyor. Apple ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.