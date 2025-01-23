Endonezya'da iPhone 16 yasağı nihayet sona eriyor

Haber Merkezi

Endonezya, Ekim 2024'te iPhone 16 serisinin satışını yasaklamıştı. Bu yasak, Apple'ın Endonezya'nın yerel kaynaklı bileşenler yasalarına uymaması ve yatırım taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle uygulanmıştı.

APPLE VE HÜKÜMET ANLAŞABİLİR

Bloomberg'in haberine göre, Apple ve Endonezya hükümeti arasındaki uzun müzakereler sonuç verdi ve iPhone 16 yasağı kalkmak üzere.

Endonezya Yatırım Bakanı Rosan Roeslani, bir anlaşmaya varmanın yakın olduğunu söyledi.

Endonezya, şirketlerin cihaz bileşenlerinin yüzde 35 ila yüzde 40'ını ülkede üretmesini zorunlu kılıyor. Apple, bu zorunluluğu yerine getiremediği için iPhone 16 satışları yasaklanmıştı.

Apple, yasağı kaldırmak için Endonezya'ya çeşitli yatırım tekliflerinde bulundu. Ancak, bu teklifler yetersiz bulundu.

Örneğin, Apple'ın AirTag üretecek bir tesise 1 milyar dolar yatırım yapma teklifi, AirTag'lerin iPhone bileşenleriyle doğrudan bir ilişkisi olmadığı gerekçesiyle reddedildi.

Bloomberg'in haberinde, Apple ile Endonezya hükümeti arasında varılan anlaşmanın detaylarına yer verilmedi. Ancak, Bakan Roeslani, sorunun 1-2 hafta içinde çözülmesini umduğunu belirtti.

iPhone 16 yasağı, Apple'ın rakiplerine Endonezya pazarında avantaj sağladı. Örneğin, Honor, bu yıl Endonezya'da 30'dan fazla ürün piyasaya sürmeyi planlıyor.

Endonezya, yaklaşık 280 milyonluk nüfusu ve büyüyen ekonomisiyle önemli bir pazar. Apple'ın yasağı çözmek için gösterdiği çaba, bu pazarın önemini vurguluyor.