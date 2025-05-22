Epic Games'in zaferi: Fortnite, 5 yıl aradan sonra iPhone'lara geri döndü

Haber Merkezi

Popüler battle royale oyunu Fortnite, ABD'de Apple App Store'a geri dönerek beş yıllık bir aranın ardından iPhone ve iPad kullanıcıları için tekrar oynanabilir hale geldi.

Oyun, Apple ile geliştiricisi Epic Games arasında uygulama içi ödeme komisyonları konusunda yaşanan uzun soluklu bir hukuki anlaşmazlık nedeniyle platformdan kaldırılmıştı.

HUKUKİ MÜCADELEYİ EPIC GAMES KAZANDI

Anlaşmazlık, Epic Games'in 2020'de oyun içi satın alımlarda alternatif bir ödeme seçeneği sunarak kullanıcılara yüzde 20 indirim sağlamasıyla başladı ve Apple'ın Fortnite'ı App Store'dan kaldırmasına yol açtı.

Yargı süreci sonunda bir hakim, Apple'ın geliştiricilerin kullanıcıları alternatif ödeme yöntemlerine yönlendirmesine izin vermesi gerektiğine hükmetti, ancak komisyon alma yetkisini ortadan kaldırmadı.

FORTNITE APP STORE'A YENİ BİR ÖDEME SEÇENEĞİYLE DÖNDÜ

Mahkeme kararının ardından Epic Games, Fortnite'ı App Store onayına tekrar sundu ancak onay sürecinde gecikmeler yaşandı.

Son olarak bir ABD Bölge Hakimi'nin Apple'a başvuruyu onaylaması veya yasal gerekçe sunması emrinin ardından oyunun App Store'daki yeni güncellenen sürümü yayınlandı.

Bu yeni sürüm, Apple'ın uygulama içi satın alma yöntemini kullanmak yerine, doğrudan Epic'ten oyun içi öğeler satın alan kullanıcılara artık yüzde 20 geri ödeme fırsatı sunuyor.

Fortnite'ın App Store'a geri dönüşü olumlu bir gelişme olsa da bazı analistler oyunun eski popülaritesini tam anlamıyla geri kazanması için çok geç olabileceğini düşünüyor.