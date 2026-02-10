Erzurum’da çocuklar, uzayın kapılarını aralıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin uzay alanındaki çalışmaları ve insanlı uzay misyonları, Erzurum’da çocukların ilgisini çeken özel bir sergiyle tanıtılıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde; TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı koordinasyonunda hazırlanan uzay temalı sergi, yaklaşık 1,5 aydır Bilim Erzurum’da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen etkinlikte, çocuklar Türkiye’nin ilk astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in uzay görevlerinde kullandığı kıyafet ve ekipmanları yakından inceleme fırsatı buluyor.

UZAYI DENEYİMLEYEREK ÖĞRENİYORLAR

“Ufkun Ötesinde Uzay Sergisi” alanında, Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki gelişimini anlatan görseller, sinevizyon gösterimleri ve etkileşimli öğrenme bölümleri yer alıyor. Labirent şeklinde tasarlanan sergi alanında çocuklar, uzay tünelinden geçerek uzay çalışmalarıyla ilgili temel bilgilere ulaşıyor.

Deneyim temelli içerikler sayesinde çocukların bilime ve uzaya olan ilgisinin artırılması hedefleniyor.

"ÇOCUKLARIMIZ TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ VARLIĞINI GÖRÜYOR"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, serginin özellikle 6-14 yaş grubuna hitap ettiğini belirtti.

Uzay filmleriyle büyüyen bir nesil olduklarını ifade eden Engin, şunları söyledi:

Biz uzayı filmlerle hayal ediyorduk. Bugün çocuklarımız ise Türkiye’nin de uzayda söz sahibi olduğunu, uydularımızın yörüngede yer aldığını ve iki astronotumuzun uzayda deneyler yaptığını görüyor. Bu farkındalık, onların ufkunu çok daha ileriye taşıyacak.

15 BİN ZİYARETÇİ, BÜYÜLEYEN HAYALLER

Serginin içeriğine ilişkin bilgi veren Engin, çocukların sergiye sorularla başlayıp bir zaman tünelinden geçerek Türkiye’nin uzay serüvenini adım adım öğrendiğini anlattı. Astronotların kendi anlatımlarıyla deney süreçlerinin aktarıldığını belirten Engin, şöyle devam etti:

Çocuklar gördükleriyle sadece öğrenmiyor, aynı zamanda gelecekte neler yapabileceklerini de tasarlamaya başlıyor. Türkiye’yi dolaşan bu sergiyle, çocuklarımızın bu ufka alışmasını istiyoruz. Sergimizi şu ana kadar yaklaşık 15 bin kişi gezdi. Daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz.

SOMUT MATERYALLER İLHAM KAYNAĞI OLUYOR

Gerçek ekipmanların ve astronot kıyafetlerinin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çeken Engin, “Somut olarak bir şeyi görmek, çocukların zihninde yeni ışıklar yakıyor. Bunu birebir gözlemliyoruz.” dedi.

"BEN DE UZAYA GİTMEK İSTİYORUM"

Sergiyi gezen 7 yaşındaki Defne Esila Düzgün, en çok uzay tünelini sevdiğini söylerken, 8 yaşındaki Hamza Yekta Sürek ise astronot kıyafetlerinden etkilendiğini dile getirdi.

Uzaya çıkma hayalini paylaşan Sürek, “Ben de uzaya gitmek istiyorum. Mars’a gidip incelemeler yaparım. En çok uzay kıyafetini beğendim.” ifadelerini kullandı.