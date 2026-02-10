iOS 26.4 ile Siri tamamen yenileniyor: İşte gelmesi beklenen özellikler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Apple'ın bu bahar yayınlamayı planladığı iOS 26.4 güncellemesi, Siri için dönüm noktası olacak.

Mevcut makine öğrenimi yapısından sıyrılarak LLM tabanlı bir çekirdeğe geçiş yapacak olan asistan, artık sadece komutları uygulamakla kalmayıp kullanıcının ne istediğini gerçekten anlayıp mantık yürütebilecek.

KİŞİSEL BAĞLAM VE EKRAN FARKINDALIĞI

Yeni Siri, "kişisel bağlam" özelliği sayesinde e-postaları, mesajları ve dosyaları takip ederek kullanıcıya özel asistanlık yapabilecek.

Örneğin, "Eric'in geçen hafta gönderdiği dosyaları bul" gibi karmaşık istekleri saniyeler içinde yerine getirebilecek.

Ayrıca "ekran farkındalığı" yeteneğiyle, o an ekranda ne olduğunu görüp buna göre aksiyon alabilecek.

UYGULAMALAR ARASI ENTEGRASYON

Apple, kendi geliştirdiği modellerin yanı sıra Google ile yaptığı stratejik ortaklık sayesinde Gemini'nin gücünden de faydalanacak.

Bu iş birliği, Siri'nin daha akıllı ve yetenekli hale gelmesini sağlarken, kullanıcı verilerinin gizliliği "Özel Bulut Bilişim" ile korunmaya devam edecek.

Yeni sürüm, uygulamalar arasında dosya taşıma veya fotoğraf düzenleyip gönderme gibi çok adımlı işlemleri sorunsuz gerçekleştirebilecek.

BEKLENENDEN BÜYÜK OLACAK

Apple Yazılım Mühendisliği Şefi Craig Federighi, ağustos ayında yapılan şirket içi toplantıda, Siri'nin baştan sona yenilendiğini ve bu güncellemenin başlangıçta öngörülenden çok daha kapsamlı olacağını açıkladı.

iOS 26.4 ile gelen yenilikler, Siri'nin nihai dönüşümü için sadece bir başlangıç. Apple'ın asıl hedefi, iOS 27 güncellemesiyle birlikte Siri'yi ChatGPT veya Claude gibi tam teşekküllü bir sohbet robotuna dönüştürerek karşılıklı konuşma yeteneği kazandırmak.