Eski telefonunuzda altın var: Bilim insanları, elektronik atıklardan maden çıkarmanın yolunu buldu

Dünya hızla büyüyen bir elektronik atık (e-atık) yığınıyla boğuşurken, bilim insanları bu atıkların içindeki değerli metalleri geri kazanmak için devrim niteliğinde bir yöntem keşfetti.

Nature Sustainability dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma, eski telefon ve bilgisayarlardan altın çıkarmak için çevre dostu yeni bir yol ortaya koyuyor.

E-ATIK KRİZİ BÜYÜYOR

Birleşmiş Milletler'in (BM) raporuna göre, 2022'de dünya genelinde 62 milyon ton e-atık üretildi. Bu rakamın 2030'a kadar 82 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Bu devasa atık yığını, sadece çevreye zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda içinde milyarlarca dolar değerinde altın gibi değerli malzemeleri de barındırıyor.

Geleneksel geri kazanım yöntemleri ise genellikle çevre için zararlı ve tehlikeli kimyasallar içeriyor.

ÇEVRE DOSTU YENİ ALTIN ÇIKARMA YÖNTEMİ

Bilim insanları tarafından geliştirilen bu yeni yöntem, geleneksel altın geri kazanımında kullanılan sert ve tehlikeli kimyasalları kullanmıyor. Bunun yerine, üç adımlı bir süreçle altını çevreye zarar vermeden ayrıştırıyor.

İşlemde, altını çözmek için Trikloroizosiyanürik asit kullanılıyor. Ardından, yeni oluşturulmuş bir polisülfit polimer sorbent, çözeltiden sadece altını seçici olarak emiyor ve son olarak altın bu polimerden geri kazanılıyor.

Bu tekniğin, sorumlu küresel elektronik atık geri dönüşümünü teşvik etme potansiyeli bulunuyor.