Eski TikTok çalışanları: Çin uygulamayı yakından izliyor

Eski TikTok çalışanları, son derece popüler video uygulamasının Çin tarafından kontrol edildiğini söylüyor.

TikTok'un ABD için büyük bir güvenlik sorunu olduğunu ifade eden Donald Trump, şirketin ülkedeki operasyonlarını ABD'li bir şirkete satması için baskı uygulamış ve aksi halde uygulamanın ABD sınırları içinde kullanılamayacağını söylemişti.

Şubat ayında Joe Biden yönetimi, TikTok'un ABD operasyonlarının ABD'li şirketler tarafından satın alınması kararını süresiz olarak geri çekmiş ve geçtiğimiz günlerde, TikTok kullanımını ABD'de yasaklayan kararnameyi iptal etmişti.

ESKİ TIKTOK ÇALIŞANLARI: ÇİN UYGULAMAYI İZLİYOR

Eski TikTok çalışanlarından gelen açıklamalar, Donald Trump'ın TikTok endişelerinin haklı olduğunu gösteriyor. Eski çalışanlar, Pekin yönetiminin uygulamayı çok yakından kontrol ettiğini söylüyor.

Bu durum, Çin'in Amerikalıların kişisel bilgilerini toplamak için uygulamadan yararlanabileceğine dair gizlilik endişelerini artırıyor.

Eski çalışanlar, kilit önemdeki kararların ve toplantıların genellikle Çin üzerinden yürütüldüğü ve kullanıcı verilerinin de bu ülkede depolandığını söyledi.

"KULLANICILAR VERİ PAYLAŞIMINA İZİN VERİYOR"

Kaliforniya Üniversitesi Siber Güvenlik Yönetimi ve Araştırmaları Enstitüsü'nün yöneticisi Bryan Cunningham, "Çin'deki kurumlar TikTok'tan veri talep edebilir. Kullanıcılar, zaten uygulamayı kullanarak buna izin vermiş oluyor." dedi.

TikTok kullanıcı sözleşmesi, müşteri verilerinin "şirketler grubumuzun bir ana firması, yan kuruluşu veya başka bir iştirakiyle" paylaşılabileceğine dair bir madde içeriyor.

TikTok adına konuşan bir sözcü, hassas kullanıcı verilerini korumak için güvenlik takibi ve şifreleme gibi teknolojiler kullandıklarınmı ve ABD merkezli yönetici ekibinin bunları denetlediğini söylüyor.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TikTok'taki verilerin doğrudan Çin Komünist Partisi'ne gittiğini iddia etmişti.