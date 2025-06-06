Etkin olmayan Samsung hesapları 31 Temmuz'da silinecek

Haber Merkezi

Samsung, yeni bir politika duyurarak 31 Temmuz 2025 tarihinden itibaren iki yıldır giriş yapılmayan "aktif olmayan" hesapların silineceğini bildirdi.

Bu değişiklik, tüm Samsung hesap sahiplerini etkiliyor ve şirket, kullanıcıları e-posta yoluyla bilgilendirmeye başladı.

Samsung'un yeni politikasına göre, iki yıldır giriş yapılmayan veya herhangi bir aktivite göstermeyen hesaplar "etkin olmayan" olarak kabul edilecek.

Bu durum, özellikle belirli hizmetler için ikincil hesap oluşturmuş kullanıcılar için önemli. Eğer inaktif bir hesapla ilişkili e-posta adresi de kullanılmıyorsa, bu bildirimler kullanıcılara ulaşamayabilir.

SAMSUNG HESAPLARI NE İŞE YARIYOR

Samsung hesapları; Galaxy Store, Samsung Health ve Galaxy Wearables gibi birçok özel uygulamaya erişim için kritik öneme sahip.

Hesabınızın silinmesini önlemek için son iki yıl içinde en az bir kez giriş yapmanız veya hesabınızla ilişkili bir hizmeti kullanmanız yeterli.

Bu basit işlem, hesabınızı "aktif" olarak işaretleyecek ve silinmesini engelleyecektir. Kullanıcıların hesaplarına kısa bir süreliğine de olsa giriş yapmaları tavsiye ediliyor.

Bu yeni politika, kayıtlı aile hesapları, ödül puanı biriktirme veya kullanma geçmişi olan hesaplar ve Samsung'un web sitesinden ürün satın almak için kullanılmış hesaplar için geçerli olmayacak. Bu hesaplar, aktif olmasalar bile güvende olacak ve silinmeyecekler.

Diğer tüm kullanıcıların ise hesaplarını kaybetmemek için belirtilen tarihten önce en az bir kez giriş yapmaları gerekiyor.