Evrendeki dev galaksiler nasıl büyüdü: İşte bilimin cevabı

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Evrenin en eski ve en büyük galaksilerinin nasıl oluştuğu uzun zamandır bilim insanlarının merak konusu olmuştur.

Yapılan yeni bir araştırma, bu gizemli oluşumların ardında antik kozmik çarpışmaların olabileceğini ortaya koyuyor.

ŞİŞKİN GALAKSİLERİN OLUŞUMU

Samanyolu gibi sarmal galaksilerin aksine, erken evrende oluşan devasa galaksiler daha şişkin bir yapıya sahip.

Bu şişkinliğin nedeni, galaksilerin merkezlerinde yoğunlaşan büyük miktarda soğuk gaz.

ÇARPIŞMALAR VE YILDIZ OLUŞUMU

Southampton Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, erken evrende galaksiler arasındaki çarpışmaların bu şişkin yapıların oluşumunda etkili olduğunu gösteriyor.

Çarpışmalar, gazın galaksi merkezlerine doğru hareket etmesine ve trilyonlarca yeni yıldızın oluşmasına neden oluyor.

Araştırmacılar, Şili'deki Atacama Büyük Milimetre Dizisi (ALMA) teleskopunu kullanarak 100'den fazla uzak galaksiyi inceledi. Bu galaksilerin çoğu, yoğun bir yıldız oluşum sürecindeydi.

Araştırma ekibi, galaksilerin merkezlerindeki süper kütleli kara deliklerin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Kara delikler, içeriye doğru gaz çekerek yıldız oluşumunu tetikliyor.

Ekip, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ve Euclid uydusu tarafından toplanan verileri de kullanarak araştırmalarına devam edecek.

Bu veriler, galaksilerdeki yıldız popülasyonlarının haritalandırılmasına ve erken galaksi oluşumunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak.