Evrenin bebeklik dönemindeki galaksi görüntülendi

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Evrenin derinliklerine açılan penceremiz James Webb Uzay Teleskobu, çığır açan bir keşfe daha imza attı.

Uluslararası bir gök bilimci ekibi, JWST'nin hassas cihazlarını kullanarak JADES-GS-z13-1 olarak adlandırılan ve şimdiye kadar gözlemlenen en erken galaksilerden biri olan gök adanın ışığını yakalamayı başardı.

Bu galaksinin, evrenin başlangıcı olan Büyük Patlama'dan yalnızca 330 milyon yıl sonra oluştuğu düşünülüyor.

JADES-GS-z13-1, evrenin ilk dönemlerini anlamak açısından kritik bir öneme sahip. Bu keşif, evrenin ilk yıldızlarının ve galaksilerinin nasıl oluştuğuna dair değerli bilgiler sunuyor.

KOZMİK KARANLIK ÇAĞLARDAN BİR IŞIK HUZMESİ

JADES-GS-z13-1 galaksisinden yola çıkan ışık, Dünya'ya ulaşmak için milyarlarca ışık yılı süren uzun bir yolculuk yaptı.

Bu yolculuk sırasında, evrenin "Kozmik Karanlık Çağlar" olarak adlandırılan, yıldız ışığını emen ve evreni adeta bir sise boğan yoğun nötr hidrojen gazı katmanını delip geçmek zorundaydı.

Bu kadim galaksinin ışığının bulunması, adeta kozmik sisin içinden geçmeyi başaran en erken ışık huzmelerinden birini yakalamak anlamına geliyor. Bu da evrenin ilk aydınlanma süreçlerine dair eşsiz bir bakış açısı sunuyor.

JADES-GS-z13-1'in yaklaşık 13,5 milyar yıl önce yaydığı morötesi (ultraviyole) ışık, evrenin sürekli genişlemesi nedeniyle bize ulaştığında dalga boyu uzayarak kızılötesi ışığa dönüştü.

Bu kızılötesi ışık insan gözüyle görülemez, ancak James Webb Uzay Teleskobu'nun hassas kızılötesi kameraları tarafından tespit edilebiliyor.

Astrofizikçi Joris Witstok ve ekibi, James Webb'den elde edilen bu verileri kullanarak evrenimizin tarihindeki gizemli bir dönemi, yani ilk galaksilerin oluşup nötr hidrojen sisini dağıtmaya başladığı "Yeniden İyonlaşma Çağı"nı araştırdı.

JADES-GS-z13-1, tam da bu kritik dönemde var olan ve yeniden iyonlaşma sürecinde rol oynamış olabilecek en eski galaksilerden biri.