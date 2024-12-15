Evrenin yeni haritasıyla gizli kara delikler ortaya çıkacak

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Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nden gök bilimciler, kütle çekim dalgaları kullanılarak oluşturulan en detaylı evren haritasını yayınladı. Bu harita, evrenin gizli kalmış yapılarını ve olaylarını anlamamıza yardımcı olabilir.

KÜTLE ÇEKİM DALGALARIYLA EVRENİ KEŞFETMEK

Kütle çekim dalgaları, uzay-zamanda oluşan dalgalanmalardır ve evrenin en erken dönemlerine kadar bilgi taşıyabilirler.

Bu dalgaları inceleyerek, kara deliklerin oluşumu, büyümesi ve evrenin evrimi hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz.

Yeni araştırma, evrene nüfuz eden kütle çekim dalgalarının arka plan "vızıltısı"na dair daha fazla kanıt sağladı. Bu "vızıltı", milyarlarca yıl önce gerçekleşen kozmik olayların yankılarını içeriyor.

Araştırmacılar, Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskopunu kullanarak bir pulsar zamanlama dizisi oluşturdu. Bu dizi, nanosaniye hassasiyetiyle kütle çekim dalgalarını tespit edebiliyor.

Elde edilen veriler, evrenin tahmin edilenden daha dinamik ve aktif olduğunu gösteriyor. Birleşen süper kütleli kara delikler ve diğer kozmik olaylar, evrenin evriminde önemli bir rol oynuyor.

Yeni kütle çekim dalgası haritası, gizli kara delikleri ve birleşen süper kütleli kara delikleri ortaya çıkarabilir. Bu da, evrenin en gizemli yapılarını anlamamıza yardımcı olabilir.